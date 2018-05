Mercosul e Coreia do Sul começam negociações para acordo comercial

Agência Brasil

Os ministros Aloysio Nunes Ferreira (Relações Exteriores) e Marcos Jorge de Lima (Indústria, Comércio Exterior e Serviços do Brasil) começaram nesta sexta-feira (25) as negociações para um acordo de comércio entre o Mercosul (bloco econômico que reúne Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela) a Coreia do Sul. O entendimento foi firmado durante reunião em Seul entre o governo sul-coreano e representantes dos quatro países do bloco latino-americano. O diálogo deve se intensificar no segundo semestre.

O acordo envolve o comércio de bens, serviços, compras governamentais, propriedade intelectual, comércio eletrônico, investimentos, desenvolvimento sustentável e competição. "Trata-se de um passo significativo para aprofundar as importantes relações entre os Estados-Membros do Mercosul e da Coreia do Sul", informaram em comunicado conjunto, emitido após a reunião, os representantes dos governos de Seul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.

"Reforçar os vínculos através de maiores fluxos de comércio e investimentos é uma expressão do nosso interesse comum na prosperidade, e do nosso compromisso pelo livre comércio e mercados abertos", acrescenta o documento. A Coreia do Sul é o 13º destino das exportações brasileiras e o quinto principal país de origem das importações. As exportações brasileiras para a Coreia do Sul são compostas principalmente de produtos básicos, como minérios, milho, soja e algodão, seguidos de manufaturados e semimanufaturados. O Brasil importa da Coreia do Sul principalmente os chamados manufaturados, como máquinas, automóveis, plásticos, veículos para vias férreas, produtos farmacêuticos e instrumentos de precisão.

Pelo Mercosul, além do chanceler e Marcos Lima, participam das negociações o secretário de Relações Econômicas Internacionais do Ministério de Relações Exteriores e Culto da Argentina, Horacio Reyser, o ministro de Relações Exteriores do Paraguai, Eladio Loizaga, o chanceler do Uruguai, Rodolfo Nin Novoa. A Coreia do Sul é representada pelo ministro de Comércio, Indústria e Energia, Hyun Chong Kim. Neste momento, ocorre em Seul o Fórum Empresarial no qual os integrantes do Mercosul vão apresentar aos empresários sul-coreanos oportunidades de negócios e investimentos.