Trump cancela encontro com Kim Jong-un

O histórico encontro entre os líderes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte, agendado para o dia 12 de junho, foi cancelado, nesta quinta-feira, pelo presidente Donald Trump. Na reunião, prevista para ocorrer em Cingapura, seria discutida a desnuclearização da península coreana.

Trump afirma, em carta a Kim Jong-un, que a decisão pelo cancelamento do encontro foi baseada na "tremenda raiva e na hostilidade aberta" expressada pelo líder norte-coreano. A relação entre os dois piorou nos últimos dias e havia dúvidas se o encontro ocorreria de fato. O próprio Kim havia dito que não participaria da cúpula se EUA e Coreia do Sul não encerrassem seus exercícios militares na península coreana, o que o presidente norte-americano rechaçou veemente.

Na carta, Trump lamenta a não realização do encontro, mas também faz, em tom de ameaça, uma advertência. "Apreciamos enormemente seu tempo, sua paciência e seu esforço com respeito a nossas recentes negociações e discussões relativas a uma cúpula há muito tempo buscada por ambas as partes (...). Tristemente, baseado na tremenda raiva e na hostilidade aberta apresentada em seu mais recente comunicado, sinto que é inapropriado, neste momento, ter esse encontro tão esperado. Portanto, deixe, por favor, que essa carta represente que a cúpula de Cingapura, pelo bem de ambas as partes, mas em detrimento do mundo, não acontecerá. Você fala de suas capacidades nucleares, mas as nossas são tão maciças e poderosas que rezo a Deus para que elas nunca tenham de ser usadas", escreveu.

Horas depois, em evento no qual assinou uma lei para reduzir regulações no setor financeiro, o republicano disse não descartar um encontro com Kim futuramente e que tratou da questão com a Coreia do Sul e o Japão, que estariam preparados para enfrentar eventuais dificuldades nesse contexto. Trump argumentou que os coreanos, dos dois lados da fronteira, merecem viver em paz e prosperidade. "Para isso, porém, é necessário o fim das armas nucleares na Coreia do Norte", enfatizou. Até que isso se materialize, os EUA manterão "sanções muito fortes" e "pressão máxima" contra o país, prometeu.