Vice-secretário dos EUA agradece apoio do Brasil a venezuelanos

Agência Brasil

O vice-secretário de Estado norte-americano, John J. Sullivan, agradeceu ao Brasil, nessa terça-feira (22), o apoio humanitário oferecido aos venezuelanos que deixaram o país em busca de refúgio em território brasileiro. Sullivan reuniu-se com o secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Marcos Galvão, no Itamaraty. Segundo comunicado divulgado na noite de ontem pelo Departamento de Estado americano, a reunião entre os representantes dos dois governos foi proveitosa. De acordo com o texto, durante o encontro, Sullivan "reiterou o apoio dos Estados Unidos ao governo brasileiro nos esforços conjuntos para aumentar a prosperidade econômica e a segurança dos cidadãos dos dois países".

A nota acrescenta que o vice-secretário dos Estados Unidos agradeceu ao secretário-geral Marcos Galvão pelo apoio humanitário do governo brasileiro aos venezuelanos que fugiram de seu país, bem como pela liderança regional do Brasil na busca de uma solução para a crise, particularmente na Organização dos Estados Americanos (OEA). Número 2 do Departamento de Estado norte-americano, John J. Sullivan participou nessa terça-feira em Brasília do lançamento do Fórum Permanente de Segurança Brasil-Estados Unidos.