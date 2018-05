Maioria dos aeroportos tem atividade normal no feriado de Corpus Christi

No primeiro dia do feriado de Corpus Christi, falta combustível em apenas quatro dos 54 aeroportos administrados pela Infraero, como consequência da paralisação dos caminhoneiros. A estatal informou que seguem com dificuldades de abastecimento os aeroportos de Palmas (TO), Imperatriz (MA), Juazeiro do Norte (CE) e Protásio de Oliveira (PA).

Este último não deve ser confundido com o principal aeroporto da capital paraense, o Aeroporto Internacional de Belém Júlio Cezar Ribeiro.

Todos os aeroportos estão abertos e têm condições de receber pousos e decolagens, segundo a Infraero. Nos terminais em que o abastecimento está indisponível, as aeronaves que chegarem só poderão decolar se tiverem combustível suficiente para seguir viagem. Aos passageiros, a recomendação é que procurem suas companhias para consultar a situação dos voos.