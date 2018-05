Nova frente fria chega ao Rio Grande do Sul durante o feriado de Corpus Christi

Depois de uma semana de temperaturas amenas e até mesmo calor durante a tarde, o frio deve voltar ao Rio Grande do Sul no feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (31), provocando queda na sensação térmica e até mesmo pancadas de chuva.

Em Porto Alegre, as mínimas de amanhã devem ficar em torno dos 16°C, enquanto a máxima não passa dos 25°C. Durante a tarde, a chuva acompanhada de raios deve atingir a Capital, e a precipitação pode acumular 5 mm. Com isso, a temperatura cai ainda mais na sexta-feira, quando a máxima deve ser de 20°C.

Já na noite desta quarta-feira (30) há possibilidade de chuva forte no Centro-sul e Oeste gaúchos. Em Porto Alegre e no Norte do RS o tempo permanece estável.

No final de semana o frio aumenta e o risco de geada retorna para áreas serranas do Rio Grande do Sul. O tempo ainda deverá ficar tempo instável. No sábado a chuva prevalece até a noite, e a temperatura deve variar entre 13°C e 19°C. No domingo, o sol volta a brilhar, mas o frio prevalece, com minima de 9°C e 19°C.