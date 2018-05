Veja o que funciona em Porto Alegre no feriado de Corpus Christi

O feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (31) em todo o País, terá horários especiais de serviços públicos, shoppings e supermercados de Porto Alegre.

clima, que vinha ameno nos últimos dias, deve sofrer uma virada com a , que vinha ameno nos últimos dias, deve sofrer uma virada com a chegada de uma nova frente fria que pode também provocar chuva. No final de semana, o frio aumenta e o risco de geada retorna para áreas serranas do Rio Grande do Sul.

Conforme o Sindilojas Porto Alegre, o comércio da Capital tem autorização para abrir normalmente com funcionários, desde que tenha feito a declaração de opção pelo trabalho em feriados e possua a certidão de regularidade sindical emitida pelo Sindilojas e Sindec. A sexta-feira (1º) é considerada dia normal de trabalho.

agências bancárias As fecham no feriado e funcionam normalmente na próxima sexta-feira (1º). No dia 31, a população poderá utilizar os canais alternativos de atendimento, como mobile (celular) e internet banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes.

Os supermercados de Porto Alegre devem abrir normalmente, cabendo a cada rede fazer horários especiais de funcionamento. Já as lojas dos shopping centers têm, em sua maioria, abertura opcional durante a tarde, das 14h às 20h, enquanto a maior parte das praças de alimentação deve abrir entre 11h e 22h.

Depois de vários dias operando com tabela diferenciada em razão do desabastecimento, o transporte público de Porto Alegre passa a fazer horários normais a partir desta quinta-feira. Na quinta-feira, Corpus Christi, as linhas circulam com tabela de domingo, o normal para feriados. Na sexta-feira, os coletivos já cumprem os horários normais para dias úteis. O Daer também assegurou o funcionamento do transporte intermunicipal de passageiros durante o feriado.

Os táxis circulam com bandeira 2. A Trensurb informa que os intervalos entre trens no feriado seguirão a tabela horária de domingos e feriados, com viagens de 15 em 15 minutos ao longo do dia, em ambos os sentidos – com exceção dos últimos trens da noite. Na sexta-feira (1º), o funcionamento do metrô segue a tabela horária normal de dias úteis.

Os órgãos municipais que desempenham serviços essenciais atuarão em regime de plantão.