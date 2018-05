Brasil vai ocupar presidência do Conselho Executivo da OMS

Agência Brasil

O Brasil foi eleito, por aclamação, para exercer a presidência do Conselho Executivo da Organização Mundial da Saúde (OMS), informou nesta quarta-feira (30) o Ministério das Relações Exteriores. A última vez em que o país havia ocupado a posição foi em 1961.

Por meio de nota, o Itamaraty avaliou que o Brasil tem uma atuação de destaque e liderança na OMS, sobretudo na defesa do acesso universal a medicamentos e serviços de saúde.

"No exercício da presidência do Conselho Executivo, o Brasil terá a oportunidade de coordenar a discussão multilateral dos principais temas de saúde em sintonia com os objetivos da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável", completou o Itamaraty.

O Conselho Executivo da OMS é composto por membros eleitos entre aqueles que formam a Assembleia da Organização das Nações Unidas, para mandatos de três anos. A reunião principal acontece em janeiro, quando decidem o programa e os assuntos a serem discutidos na assembleia, em maio.