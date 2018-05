Jornalista russo crítico de Putin é morto na Ucrânia

A polícia de Kiev, capital da Ucrânia, disse que o jornalista russo Arkady Babchenko foi encontrado baleado em seu apartamento nesta terça-feira (29). De acordo com as autoridades, a mulher de Babchenko o encontrou sangrando e chamou uma ambulância. Ele morreu a caminho do hospital.

Ele tinha 41 anos e chegou a servir no Exército russo durante a primeira guerra separatista na Chechênia, durante a década de 1990. Depois, se tornou jornalista e trabalhou como correspondente militar para vários meios de comunicação russos.

Babchenko foi um crítico severo do Kremlin nos últimos anos. Ele deixou a Rússia em fevereiro de 2017, afirmando que havia recebido ameaças e estava preocupado com a possibilidade de ser preso. Depois disso, se mudou para Kiev, onde trabalhava como apresentador para a emissora de TV tártara ATR.