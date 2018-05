Obras do Instituto de Educação têm quatro interessados

A abertura dos envelopes com as propostas para a retomada das obras de restauração do Instituto de Educação Flores da Cunha, na avenida Osvaldo Aranha, em Porto Alegre, foi realizada nesta terça-feira. Quatro empresas - Marsou Engenharia Eireli, Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia, Consórcio IEFC e Epplan Construtora - se submeteram à Comissão Permanente de Licitação, que, agora, vai analisar as documentações.

"Por ser um patrimônio histórico e ter tido um processo licitatório que não deu certo, em função do descumprimento do contrato por parte da empresa responsável, essa retomada é importante", destaca o diretor adjunto do Departamento de Administração da Secretaria Estadual de Educação, Carlos Alexandre Ávila. Os recursos (R$ 28,5 milhões), são oriundos do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) e expiram em fevereiro de 2019.