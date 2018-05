Aumenta número de universidades gaúchas com aulas suspensas nesta quarta

Apesar do anúncio de uma maior frequência de viagens do transporte público para esta terça-feira (29), alunos seguem encontrando dificuldades de pegar ônibus na Capital gaúcha.

A Unisinos informou que devido a conversas com estudantes e organizações acadêmicas relatando tais complicações, está voltando atrás na decisão de retomada das aulas, anunciada neste segunda-feira, e iniciando uma nova suspensão das atividades na tarde e da noite desta terça-feira (29) e na quarta-feira (30).

A Ufrgs, sem aulas desde a última sexta-feira (25), também segue mantendo a suspensão nesta quarta-feira, assim como ESPM-Sul, Feevale e UniRitter, Imed e Fadergs.

A Pucrs, que voltou a ter aulas hoje, informou que segue com as atividades normais nesta quarta-feira (30).

Também estava previso para hoje a retomadas das aulas nas escolas estaduais gaúchas. Em balanço divulgado no final da tarde desta terça, a Secretaria Estadual de Educação (Seduc) apontou que 75% das escolas da rede estadual funcionaram. Em Porto Alegre, este número saltou para 80% em razão da gradativa normalização do transporte público. A Secretaria informou que os estabelecimentos que permaneceram fechados por dificuldade de transporte de alunos ou professores, devido à paralisação dos caminhoneiros, devem repor as aulas ainda no decorrer deste ano letivo.