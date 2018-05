RS já escoltou 192 caminhões desde domingo

De domingo até as 11h desta terça-feira (29), a Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros do Estado já escoltaram 192 caminhões com combustível, ração para animais, gás e alimentos perecíveis. Desses veículos, 92 carregavam combustível – 40 foram para Porto Alegre, nove para Região Metropolitana e o restante para o Interior.

Quinze municípios receberam 94 caminhões carregados com ração para animais. A principal região beneficiada envolve os municípios de Harmonia, Montenegro e Nova Bassano, que recebeu 34 dos veículos. Os municípios de Marau, Casca, Paraí, Veranópolis, Serafina Corrêa e Guaporé receberam 20 caminhões, e Ipê recebeu outros 20.

Quatro caminhões carregados com gás foram levados a Canoas. Além disso, dois caminhões que levavam alimentos perecíveis chegaram a Porto Alegre.

Confira para onde foram os caminhões escoltados

92 caminhões carregados com combustível foram para 30 municípios:

Porto Alegre: 40 caminhões

Santa Cruz do Sul: 6 caminhões

Bento Gonçalves: 5 caminhões

Canoas: 5 caminhões

Caçapava do Sul/Santa da Boa Vista: 4

Cruz Alta: 4

Santa Maria: 4

Charqueadas: 2

Cidreira/Balneário Pinhal: 2

Osório/Tramandaí: 2

Passo Fundo: 2

Viamão: 2

Ametista do Sul: 1

Arroio do Meio: 1

Cachoeira do Sul: 1

Candelária: 1

Capão da Canoa: 1

Caxias do Sul: 1

Estrela: 1

Farroupilha: 1

Gravataí: 1

Guaíba: 1

Nova Pádua: 1

São Sebastião do Caí: 1

Soledade: 1

Torres: 1

Venâncio Aires: 1

94 caminhões carregados com ração para animais foram para 15 municípios:

Harmonia/Montenegro/Nova Bassano: 34 caminhões

Ipê: 20

Marau/Casca/Paraí/Veranópolis/Serafina Corrêa/Guaporé: 20 caminhões

Garibaldi: 9

Paraí: 5

Arroio do Meio: 3

Casca: 1

Vila Flores: 1

Vista Alegre do Prata: 1

4 caminhões carregados com gás:

Canoas

2 caminhões carregados com alimentos: