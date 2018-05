Frigoríficos gaúchos são acusados de fraudes em embutidos

MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL/DIVULGAÇÃO/JC

Operação Incassato busca localizar os lotes de alimentos irregulares em três estabelecimentos MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL/DIVULGAÇÃO/JC

A presença de produtos de péssima qualidade ou impróprios ao consumo humano foi constatada em pelo menos dois frigoríficos e um matadouro nas cidades gaúchas de Bento Gonçalves, Flores da Cunha e Anta Gorda. Três empresas - Aida Alimentos, Matadouro Gavazzoni e R. Moretto - são acusadas de crimes contra a saúde pública, após realizar prática de adulteração em embutidos e utilização de produtos químicos irregulares.

Na manhã desta terça-feira (29), três mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. No momento, a Operação Incassato - como foi chamada - busca localizar os lotes de alimentos fraudados nos estabelecimentos.

As análises constataram que produtos como pepperoni, apresuntado, presunto cru e presunto tipo Parma apresentavam amido em quantidade superior à prevista na legislação e em produtos cujo rótulo afirmava não conterem carboidratos e glúten. A presença deste insumo teria sido utilizada para aumentar o peso dos alimentos, o que foi considerado fraude econômica. O nitrito de sódio também estava em quantidade superior à permitida em amostras de mortadelas. Altos indícios do uso de Carne Mecanicamente Separada (CMS) também foram detectados em diversos produtos em que é proibida sua adição, como é o caso do apresuntado, que chegou a atingir 38% de CMS.

Em uma das situações mais graves, também foi verificada a presença da bactéria causadora da doença listeriose na copa fatiada da empresa Aida Alimentos. Em caso de contaminação, a infecção é grave e apresenta alto índice de mortalidade.

Aida Alimentos já havia sido acusada de irregularidades no ano passado

Em 2017, a empresa Aida Alimentos já tinha respondido por crimes de reutilização de carne vencida e utilização de três toneladas de produtos impróprios ao consumo. O proprietário, Mauro Francisco Gasperin, foi preso. Apesar do frigorífico ter sido fiscalizado diversas vezes entre os últimos dois anos, o estabelecimento segue apresentando irregularidades nos embutidos.