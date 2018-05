Salgado Filho recebe mais combustível e tem operação garantida até quinta-feira

O Aeroporto Internacional Salgado Filho, de Porto Alegre, recebeu mais quatro carretas de combustível na manhã desta terça-feira (29). Com a nova carga, a Fraport, empresa que administra o local, avalia que a operação está garantida até a manhã de quinta-feira (31).

Mesmo com os novos volumes de combustível, o aeroporto segue operando com níveis de reserva, por conta da dificuldade no abastecimento causada pela greve dos caminhoneiros.

No País, dez aeroportos entre os 54 administrados pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) apresentavam falta de combustível às 8h desta terça: São José dos Campos (SP); Uberlândia (MG); Campina Grande (PB); Juazeiro do Norte (CE); Aracaju (SE); Foz do Iguaçu (PR); Paulo Afonso (BA); Palmas (TO); Cuiabá (MT); e Imperatriz (MA).

Nesses aeroportos, os aviões só podem pousar se tiverem combustível suficiente para decolar novamente e seguir a viagem. A orientação é que os passageiros verifiquem nas companhias aéreas se seus voos estão confirmados. Até as 10h, de 439 voos programados, 38 haviam sido cancelados (8,66%) no País.

