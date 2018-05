Em nono dia de paralisações, governo mantém reuniões de monitoramento

Folhapress

No nono dia de paralisação dos caminhoneiros, o governo dá continuidade às reuniões do gabinete de crise. Representantes de onze ministérios participam de encontro na manhã desta terça-feira (29) no Palácio do Planalto. O presidente Michel Temer não está presente por estar participando da abertura do Fórum Brasil de Investimentos 2018, organizado pelo governo.

Além de ministros e técnicos, a direção da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também estão na reunião.

Como as paralisações continuam mesmo com acordo e medidas anunciadas por Temer no domingo (27), o governo trabalha agora para separar o que chama de "infiltrados" nas manifestações, que devem ser retirados com uso da força policial, como indicou o ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) em entrevista coletiva na segunda (28).