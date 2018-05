Veja como vão funcionar universidades e transporte em Porto Alegre nesta terça-feira

Com o aumento da circulação de ônibus programado para esta terça e quarta-feira em Porto Alegre, algumas universidades e as escolas públicas estaduais já estão retomando as atividades. Até a noite desta segunda-feira (28), a Unisinos e a Pucrs informaram que estão retomando as aulas presenciais amanhã. Ainda assim, os estudantes que tiverem dificuldades de deslocamento e não puderem comparecer não serão prejudicados.

Em nota, a Secretaria Estadual de Educação (Seduc) informou que as escolas da rede pública estadual também voltam a funcionar normalmente nesta terça-feira (29), e que casos pontuais de atraso ou falta de professores e alunos devido às alterações no transporte - escolar ou público – serão tratados caso a caso pela respectiva Coordenadoria Regional de Educação (CRE).

A Ufrgs anunciou no fim da tarde que as aula seguem canceladas nesta terça-feira (29), com manutenção das demais atividades. O mesmo vale para Feevale, que está com as aulas suspensas até quarta-feira (30), UniRitter, que temem atividades suspensas nos três turnos desta terça, ESPM-Sul e Faculdade Imed.