Intercom Sul é suspenso por causa da greve dos caminhoneiros

Está temporariamente suspenso o congresso regional de comunicação Intercom Sul. O anúncio foi feito pela coordenação do evento nesta terça-feira (28), após receber diversos pedidos para o cancelamento por falta de transporte. O evento, que acontece desde 1977, teria como sede o Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz, em Cascavel, no Paraná.

A cada ano o evento traz um novo tema para dentro do espaço universitário envolvendo cursos de Comunicação Social. Neste ano, o assunto deve ser a diversidade de gênero.

Nos três dias de congresso, a organização estimava que 1790 pessoas participariam das bancas e palestras ministradas no evento.

"Ficamos preocupados com a segurança dos participantes, pois muitos mandaram mensagens e e-mails informando que não poderiam comparecer, inclusive os orientadores solicitaram que o evento fosse suspenso porque as empresas de transporte estavam cancelando a viagem", afirma a coordenadora geral do Intercom, Laila Rotter.

Rotter informou que o evento, apesar de ter sido suspenso, vai ter nova data. "Vamos aguardar essas instabilidades passar para estipular uma nova data, pois não seria responsável passar outro cronograma e ter que suspende-lo novamente", conclui.