Centros de triagem serão anexados a nova prisão

Igor Natusch

Os centros de triagem de presos (CTs), erguidos pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) no terreno anexo ao Presídio Central, terão seu uso modificado em agosto. Anexados à Cadeia Pública II de Porto Alegre, que está sendo erguida no mesmo local, os CTs passarão a funcionar como unidades provisórias de detenção, em associação direta com a estrutura principal. "Um deles terá a função específica de receber presos em trânsito, facilitando a sua apresentação em audiências", confirma a SSP.

Dessa forma, as 208 vagas dos CTs - atualmente usados para diminuir a superlotação de presos provisórios nas delegacias - serão incorporadas à capacidade de 416 presos da cadeia pública, totalizando 624 vagas. Um dos CTs ativos no local tem, atualmente, capacidade para 96 presos, enquanto a segunda estrutura, entregue em dezembro do ano passado, pode abrigar 112.

A adoção das celas provisórias está envolta em polêmicas desde sua implementação, iniciada em fevereiro do ano passado. Na sexta-feira, foi publicado o acórdão de decisão colegiada da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que confirma até 31 de agosto a suspensão da interdição determinada, em novembro do ano passado, pela Vara de Execuções Criminais. A decisão dos desembargadores amplia o tempo máximo de permanência nas celas provisórias, que passa a ser de 30 dias, ao invés dos 20 concedidos em decisão liminar do desembargador Sérgio Luiz Grassi Beck. A lotação máxima deve ser de oito pessoas por cela, como forma de resguardar a dignidade dos apenados.

Anteriormente, a desativação dos CTs estava condicionada à ocupação da Penitenciária Estadual de Canoas (Pecan), ainda não concluída. Agora, o prazo final bate com a entrega prevista da Cadeia Pública II, que deve dar um pequeno respiro ao caótico sistema prisional gaúcho. De acordo com a SSP, as obras avançam sem atrasos e a entrega deve ocorrer no prazo previsto. Além dos dois blocos que serão incorporados, há uma terceira unidade de triagem em uso, com 72 vagas e em terreno contíguo ao Instituto Psiquiátrico Forense (IPF), cujo destino ainda está em aberto.