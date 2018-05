Estudantes da UFSM em Frederico Westphalen fazem protesto em apoio a caminhoneiros

Cerca de trinta alunos e professores da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) do campus de Frederico Westphalen, região norte do Rio Grande do Sul, realizaram um protesto na tarde desta segunda-feira (29) em apoio à greve dos caminhoneiros.

Concentrados em frente ao Posto da Lagoa, nas proximidades da BR-386 - local de protesto dos caminhoneiros na região -, eles se manifestaram a favor da mobilização e contra o desmonte da educação pública.

"É dever de toda a juventude lutar pela democracia e contra o desmonte da educação brasileira", afirma a representante do Diretório Central de Estudantes (DCE) da UFSM/FW, Letícia Stasiak.