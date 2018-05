'Não estou satisfeito com ritmo de normalização', diz presidente da Abcam

O presidente da Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam), José da Fonseca Lopes, disse que não está satisfeito com a desmobilização do movimento nas estradas observado nas 12 horas seguintes ao anúncio do segundo acordo com o governo na noite de domingo.

"Não estou satisfeito, mas um pouco mais tranquilo. A saída da estrada está caminhando, ainda que um pouco lenta", afirmou Fonseca Lopes. "Eu estaria satisfeito se o último caminhoneiro já tivesse saído, mas estou mais tranquilo porque estou vendo que, em muitos lugares, o pessoal já está indo embora para casa ou para fazer a entrega", disse.

O representante da entidade que assinou o acordo na noite de domingo no Palácio do Planalto mencionou que a entidade tem monitorado a desmobilização e há relatos de fim de protestos na Bahia, Pernambuco, Mato Grosso, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Por outro lado, há pontos de resistência em alguns estados, como o Paraná.

Fonseca Lopes e outros líderes do movimento têm usado principalmente as redes sociais para levar a mensagem sobre o acordo aos motoristas. Como o grupo é heterogêneo e parte dos manifestantes tem baixa escolaridade, a coordenação tem preferido gravar vídeos e áudios para esclarecer sobre o acordo a enviar textos do tema.