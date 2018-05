Oito aeroportos do país estão sem combustível; Salgado Filho segue normal até a terça

Folhapress

Na manhã desta segunda-feira (28), oito aeroportos dos 54 administrados pela Infraero estão com falta de combustível. São eles: São José dos Campos (SP); Uberlândia (MG); Ilhéus (BA); Campina Grande (PB); Juazeiro do Norte (CE); Aracaju (SE); João Pessoa (PB); e Teresina (PI).

Nesses aeroportos, as aeronaves que pousam só podem decolar se tiveram combustível suficiente para a próxima etapa do voo. A Infraero informa que está em contato com órgãos públicos para garantir a chegada de caminhões com combustível nos aeroportos.

Embora o aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), não apareça na lista, a informação no local é que não há combustível para os aviões e que só podem decolar aqueles que já vêm abastecidos para isso. Até as 10h, de 452 voos programados nos aeroportos do país, 29 (6,42%) haviam sido cancelados.

A recomendação é que os passageiros procurem as companhias aéreas para verificar a situação do seu voo.

O aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre, recebeu na manhã desta segunda outras quatro carretas com combustível, mas segue operando na reserva. Com isso, a previsão é de que as operações estejam garantidas até o fim da tarde de terça (29).

No aeroporto de Confins (MG), operado pela concessionária BH Airport, o nível dos estoques é mínimo. "O abastecimento às aeronaves continua sendo feito de forma restrita, planejada e em coordenação com as companhias aéreas", diz a concessionária.

Nesta segunda, o aeroporto teve 11 cancelamentos de voos da Azul. A empresa diz que os cancelamentos são uma medida para reduzir voos e economizar combustível. Clientes impactados pela greve poderão cancelar o bilhete ou remarcar para voar até 31 de maio.

No aeroporto do Galeão (RJ), não há registros de voos atrasados e táxis e motoristas de aplicativos operam normalmente. A linha do BRT, o sistema de ônibus expresso do Rio, que liga a zona oeste ao aeroporto, porém, está fora de operação.

A concessionária responsável pelo serviço diz que tem a expectativa de receber novas carretas nas próximas horas e divulgará ao longo do dia nova previsão de operação.

Táxis e veículos de aplicativos operam com gás natural veicular, que é transferido aos postos por dutos, e não têm enfrentado problemas de abastecimento. De acordo com a concessionária RioGaleão, até as 11h46, não houve atrasos e dois voos foram cancelados.