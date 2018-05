Circulação de ônibus será maior a partir desta terça-feira em Porto Alegre

Transporte público da Capital vem operando com horários reduzidos em razão do desabastecimento MARCELO G. RIBEIRO/JC

Com a escolta da saída de combustível da Refinaria Alberto Pasqualini (Refap) ocorrendo desde domingo (27), a circulação de ônibus da capital gaúcha será maior a partir desta terça-feira (29). A prefeitura promete tabela horária de sábado tanto na terça como na quarta-feira, entre os horários de pico, o que representa 80% da oferta dos dias úteis. Dos primeiros horários até as 8h30min e das 17h às 19h30min, os ônibus irão circular com tabela de dia útil, ou seja, 100% da oferta.

Da quinta-feira ao sábado da semana passada, os ônibus da Capital operaram com restrição de horários, funcionando normalmente em horários de pico, mas oferecendo transporte de hora em hora no restante do dia. No domingo, os veículos não circularam pela cidade.

As lotações circulam com tabela horária normal, como ocorreu também na semana passada. A diferença com relação à operação desta segunda-feira (28) é que não está mais autorizado o transporte de passageiros em pé e a circulação dos usuários nos corredores do veículo. Os táxis seguem atendendo normalmente e não estão mais autorizados, como aconteceu no domingo, a fazer corridas compartilhadas.