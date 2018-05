Hospitais suspendem cirurgias eletivas por falta de insumos

Isabella Sander

Em função do desabastecimento de medicamentos e insumos, hospitais de Porto Alegre anunciaram a suspensão temporária de cirurgias eletivas. O Grupo Hospitalar Conceição (GHC), o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e o Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) já anunciaram a medida. A Santa Casa de Misericórdia, até o momento, realiza os procedimentos normalmente.

O GHC anunciou suspensão das cirurgias eletivas até o final da greve em pacientes que ainda não estão internados. A exceção é de pacientes da oncologia, os quais terão suas cirurgias mantidas mesmo que não estejam internados. As cirurgias de emergência estão mantidas. A assessoria de imprensa do grupo informa que a medida se dá como forma de racionar os insumos e priorizar as situações mais graves, mas que os hospitais ainda não registram falta de nenhum material.

Em seu Twitter, o Clínicas relatou que, devido ao desabastecimento de medicamentos e insumos, precisou cancelar a realização de cirurgias eletivas de qualquer tipo durante 48 horas, para poder seguir realizando os procedimentos de urgência. Mesmo pacientes já internados precisarão aguardar o prazo para passarem pela cirurgia agendada. Após as 48 horas, o hospital avaliará as condições nas quais o estoque se encontra.

Em nota, o Hospital São Lucas da Pucrs também comunicou a suspensão temporária de cirurgias eletivas no centro cirúrgico. Os procedimentos serão mantidos para pacientes já internados e pessoas que precisarem de cirurgias de emergência. “Seguimos trabalhando junto aos nossos fornecedores, entidades de governo e demais hospitais para garantir o aporte de insumos necessários ao retorno de nossa atividade normal”, informou a instituição, em texto assinado pelo superintendente do estabelecimento, Sérgio Baldisserotto.

A Santa Casa de Misericórdia atualizará na tarde desta segunda-feira (28) o levantamento de seus estoques, para verificar quais medidas serão adotadas nos próximos dias para a manutenção de suas atividades hospitalares. Por enquanto, as cirurgias eletivas estão mantidas e os funcionários estão, em sua maioria, cumprindo as jornadas de trabalho regularmente. Caso necessário, o Gabinete de Crise do governo do Estado será acionado para interceder junto aos fornecedores.

Entre os hospitais privados, o Hospital Moinhos de Vento mantém a normalidade das operações hospitalares e atua com um plano de contingenciamento desde a quarta-feira passada (23). Por enquanto, os atendimentos ambulatoriais, consultórios, pronto-atendimentos e cirurgias estão mantidos. O Hospital Mãe de Deus, até o final da manhã desta segunda-feira (28), mantinha atendimento normal, mas analisava permanentemente a situação.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre informa que está acompanhando e orientando os hospitais públicos e particulares da Capital em relação a seus recursos, a dificuldade de deslocamento dos pacientes, os insumos e os medicamentos disponíveis para a realização de procedimentos. Segundo a pasta, o Banco de Olhos e o Hospital da Brigada Militar tiveram suas cirurgias eletivas suspensas. O Hospital Vila Nova garante os procedimentos ao menos até quarta-feira. Os hospitais Ernesto Dorneles, Independência, Presidente Vargas e Divina Providência atendem normalmente.