Empresas Suzano e Marcopolo paralisam operações devido à greve de caminhoneiros

No caso da Marcopolo, a empresa decidiu suspender as atividades em todas unidades até 1º de junho CLAITON DORNELLES /JC

A Suzano Papel e Celulose está com as operações paralisadas devido à greve dos caminhoneiros. Em fato relevante divulgado na manhã desta segunda-feira (28), diz que "foi obrigada" a tomar essa decisão, "mesmo tendo adotado todas as medidas para minimizar os impactos da greve dos caminhoneiros". Na última quinta-feira, a fabricante de papel e celulose já havia informado que a produção e o escoamento dos produtos estavam sendo impactados pela greve. Até o momento, a companhia não citou valores dos prejuízos nem detalhes sobre as unidades afetadas.

Já a Marcopolo também decidiu hoje suspender suas atividades nas unidades no Brasil até 1º de junho em razão do desabastecimento das linhas de produção, afetadas pela paralisação dos caminhoneiros. Segundo comunicado da empresa, a interrupção foi aprovada após votação dos colaboradores e as horas paradas serão compensadas. O retorno das atividades, conclui a empresa, poderá ser antecipado caso o abastecimento seja restabelecido.