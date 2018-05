Rede estadual suspende aulas nesta segunda-feira no Rio Grande do Sul

A Secretaria Estadual de Educação (Seduc) informou neste domingo (27) que está orientando as Coordenadorias Regionais de Educação (CRES) a suspenderem as aulas nesta segunda-feira (28) em toda a rede pública estadual do Rio Grande do Sul, devido à greve dos caminhoneiros.

Em nota, a Seduc ressaltou que nenhum aluno será prejudicado pela medida, já que as aulas serão recuperadas quando possível.

A pasta informou, ainda, que vai avaliar, nesta segunda, a manutenção ou não da suspensão, atenta aos desdobramentos da greve.