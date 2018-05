Frio perderá força na última semana de maio no Rio Grande do Sul

As temperaturas gélidas da semana passada devem ser menos intensas nos últimos dias de maio e nos primeiros dias de junho. A MetSul Meteorologia prevê que, até quarta-feira, o sol predomine, trazendo um pouco de calor no período da tarde. No entanto, os nevoeiros serão recorrentes nas madrugadas e pela manhã.

O fim de semana serviu de amostra para os primeiros dias da semana. As temperaturas sofrem ligeira elevação, podendo chegar a 30 graus na quarta-feira. Ontem, em Porto Alegre, os termômetros oscilaram entre 12,3 e 27,6 graus. Em Cambará do Sul, fez 7,8 graus, a temperatura mais baixa do Estado. A mais alta, de 28,4, foi sentida em Santa Rosa.

A chuva deve chegar na quarta-feira pela região da Campanha e pelo Sul. Na quinta-feira, a instabilidade se alastra por todo o Estado, chegando, também, à Capital.

Hoje, o dia será ensolarado, principalmente no Litoral. Nas demais regiões, o sol deve ficar encoberto pelas nuvens. A temperatura varia entre 9 e 28 graus, e, em Porto Alegre, as marcas ficam entre 17 e 27 graus. Para amanhã, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê céu parcialmente nublado em todo o Rio Grande do Sul, com temperaturas entre 10 e 29 graus. Em Porto Alegre, a variação será menos intensa, e os termômetros oscilam entre 18 e 28 graus.

Na quarta-feira, quando a chuva chega, as temperaturas ficam mais altas, podendo alcançar 30 graus, com mínimas de 11. Em Porto Alegre, as marcas ficam entre 18 e 28 graus. Volta a esfriar na quinta-feira.