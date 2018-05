Universidades mantêm suspensão de aulas nesta segunda-feira

Na Ufrgs, as aulas estarão suspensas em todos os campi de Porto Alegre e no Campus Litoral Norte MARIANA CARLESSO/JC

Em virtude da continuidade da greve dos caminhoneiros, que entrou neste domingo (27) no seu sétimo dia no País, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul informou que vai manter as aulas suspensas nesta segunda-feira (28). O mesmo acontece com a Pucrs e a Unisinos, que manterão apenas as funções administrativas da universidade amanhã.

Em comunicado, a Ufrgs pede a "compreensão das chefias em relação a atrasos ou faltas dos servidores docentes e técnico-administrativos e possíveis descontinuidades de alguns serviços nos próximos dias". As aulas estarão suspensas em todos os campi de Porto Alegre e no Campus Litoral Norte.

Já a Unisinos anunciou horário especial também no funcionamento a linha circular, que terá intervalo normal de viagens somente das 6h às 9h e das 17h às 19h. No restante do dia, as viagens ocorrerão em intervalos de 30 minutos.