Aeroporto Salgado Filho só tem combustível para operar até esta segunda-feira

O aeroporto, apesar do reforço, tem operado com seus níveis de reserva MARCO QUINTANA/JC

O Aeroporto Internacional Salgado Filho de Porto Alegre só tem combustível para operar até segunda-feira (27) informa comunicado da Fraport, empresa que administra o terminal. O último abastecimento foi realizado na tarde de sábado (26) com a chegada de duas carretas. O aeroporto, apesar do reforço, tem operado com seus níveis de reserva.

A orientação aos passageiros é que procurem as companhias áreas para ter informações sobre possíveis alterações de itinerários dos voos ou cancelamentos.

A situação do aeroporto de Porto Alegre é semelhante à do de Fortaleza, administrado pela mesma empresa. O terminal da capital cearense também recebeu um novo abastecimento nas últimas 24 horas, opera em níveis de reserva e só tem combustível para voos até segunda.