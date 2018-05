Final de semana será de temperaturas amenas durante o dia e madrugadas geladas

Depois de uma semana gelada, Região Sul terá uma trégua. Neste final de semana a tendência é que a temperatura aumente em toda o Estado porque a massa de ar polar que pairava sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina seguiu para o mar.

Apesar de temperaturas regulares durante o dia, o friozinho deve permanecer durante a noite e madrugada, mas nem perto do 0ºC como foram estes últimos dias. Deve prevalecer, no sábado e domingo sol e tempo seco em quase toda a região.

A temperatura ainda pode cair durante a madrugada do dia 26. Pela medição do Epagri-Ciram, a temperatura chegou aos 4°C negativos em Bom Jardim da Serra (SC), 3,1°C abaixo de zero em Urupema (SC), 2,6°C negativos em Bom Jesus (RS), 1,7°C negativos em São Joaquim (SC) e 0,4°C abaixo de zero em uma região de Vacaria.