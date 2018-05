Doze aeroportos ficam sem combustível no País; Salgado Filho segue normal até esta noite

Ao menos 12 aeroportos do Brasil estão sem combustível por conta da paralisação de caminhoneiros, iniciada na última segunda-feira (21). Eles continuam abertos, segundo a Infraero, mas só pousam e decolam as aeronaves que já tiverem reserva de querosene.

Em Porto Alegre, a Fraport, empresa que administra o Aeroporto Internacional Salgado Filho, confirmou nesta sexta-feira(25) que recebeu mais três carretas com combustível para abastecer os reservatórios. A companhia informou que o aeroporto segue operando normalmente até a noite desta sexta, sem restrições.

O aeroporto de Brasília afirmou que suas reservas se esgotaram por volta das 8h, após receber apenas dez caminhões de abastecimento desde terça-feira (22), sendo que a média diária é de 20 caminhões. Segundo a concessionária Inframerica, algumas medidas tomadas conseguiram retardar o problema.

Outros aeroportos que também estão sem combustível são: de Carajás (PA), São José dos Campos (SP), Uberlândia (MG), Ilhéus (BA), Palmas (TO), Goiânia (GO), Juazeiro do Norte (CE), Maceió (AL), Recife (PE), Joinville (SC) e João Pessoa (ES), todos administrados pela Infraero.

Os principais aeroportos de São Paulo continuam com operações normais. O aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (Grande SP), afirmou que seu abastecimento acontece também por dutos, o que deve impedir impactos. Já Congonhas (zona sul) disse que pode ter problemas caso a situação persista, mas não informou o quanto ainda pode durar suas reservas.

As companhias aéreas também acumulam voos cancelados devido à falta de combustível. A Latam tem ao menos 30 cancelamentos, número próximo aos 36 cancelados pela Azul. A Gol teve dois cancelamentos e a Avianca outros dois.

O aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, vai ficar em sem combustível para abastecer todas as aeronaves entre sexta e sábado, segundo a previsão da Associação Brasileira de Táxi Aéreo (Abtaer).

De acordo com Jorge Bitar, presidente da associação, ainda não houve redução de voos. "Tivemos um movimento extra", afirma Bitar. O comandante afirmou que, a partir do bloqueio das estradas pelos caminhões, a procura por transporte de carga com táxi aéreo apresentou uma elevação de 1000%.

"Estamos fazendo o possível para atender a toda demanda extra do transporte de cargas", diz. Caso a greve dos caminheiros não cesse, e o combustível acabe, o fundador da Helimarte prevê prejuízos significativos.

Com informações da Folhapress e Estadão Conteúdo