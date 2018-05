Industriais vão à Justiça para impedir bloqueio de estradas no Rio Grande do Sul

O Centro das Indústrias do Rio Grande do Sul (Ciergs), ligado à Fiergs, ingressou, nesta sexta-feira (25) com uma ação na Justiça Federal pedindo o fim do bloqueio das vias federais e estaduais pelas quais são transportados produtos das indústrias associadas.

O presidente da Fiergs, Gilberto Petry, justifica que a paralisação dos caminhoneiros nas rodovias impede as mercadorias de chegarem aos seus destinos. Mesmo considerando as manifestações legítimas, diz que elas não devem comprometer o fluxo de cargas e de pessoas. “O bloqueio das estradas agride o direito constitucional assegurado de ir e vir das pessoas no Brasil”, afirma o dirigente.