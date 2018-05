Em estado de greve, petroleiros devem parar a qualquer momento no Brasil

Luis Filipe Gunther

As refinarias de petróleo podem parar a qualquer momento. A greve do setor foi aprovada pelos servidores que votaram durante a reunião do conselho deliberativo do sindicato dos petroleiros. Mesmo sem data, algumas unidades, como a de Minas Gerais e canoas, já se mobilizaram em prol da paralisação.

A reunião do conselho para a confirmação do estado de greve aconteceu na quinta-feira (17). A abertura do protocolo de privatização do polo Sul e polo Norte foi o principal motivo para a greve dos petroleiros, além da reivindicação do reajuste da precificação. “A Petrobras jogou para cima do consumidor todo o peso da política de preço internacional de derivados e vemos isso como inapropriado”, afirma o presidente estadual do SindiPetro-RS, Fernando Maia.

A categoria classifica essa iniciativa como a construção da maior greve do setor petroleiro, uma vez que ela registrou numero de aprovação nunca obtido antes na história da Petrobras. De acordo com Maia "90% dos servidores aprovaram" a paralisação e concluiu dizendo: “todas as unidades do estado estão mobilizadas desde o dia 21 em uma causa social. Nós só queremos que a Petrobras pare com o processo de venda dos polos”.

A distribuição de produtos da refinaria está parada desde segunda-feira (21), quando a Associação dos Caminhoneiros Autônomos declarou greve por causa dos seguidos reajustes no valor do combustível. Nesta quinta-feira (24), um acordo entre o Governo Federal e caminhoneiros foi assinado, porém o movimento de paralisação continua.

Confira o calendário de greve: