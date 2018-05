PGE entra com ação judicial para desobstrução de rodovias estaduais

O governo do Rio Grande do Sul anunciou, nesta sexta-feira (25), a criação de um Gabinete de Crise para monitorar os impactos provocados pela paralisação dos caminhoneiros no Estado e adotar as medidas necessárias.

Liderado pelo vice-governador José Paulo Cairoli, o grupo apresentou, como sua primeira ação, o ingresso com uma medida judicial, por intermédio da Procuradoria Geral do Estado (PGE), para a desobstrução das rodovias estaduais que estão bloqueadas por caminhões.

“O governo quer chamar a atenção, principalmente dos caminhoneiros, de que há necessidade de que olhemos para o atendimento de algumas situações emergenciais”, disse o secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Odacir Klein.

O governador José Ivo Sartori chegou a convocar uma reunião de emergência com todo o secretariado para a manhã desta sexta-feira (25) para tratar do tema. No entanto, o encontro foi cancelado depois que o governo federal anunciou que havia firmado um acordo para o fim da greve.

Em virtude do descumprimento do acordo e da continuidade da paralisação, Sartori coordenou a formação do gabinete, que será formado, além de Cairoli e Klein, pelos secretários da Segurança Pública, Cezar Schirmer, da Saúde, Francisco Paz, e dos Transportes, Humberto Canuso, além do coordenador da Defesa Civil, coronel Alexandre Martins.

Em Porto Alegre, a prefeitura divulgou nota oficial informando que o Gabinete de Crise da Capital está reunido permanentemente para “garantir os serviços básicos” durante a greve que provoca o desabastecimento de combustível na cidade.

“É possível compreender as causas da mobilização, mas o movimento está provocando prejuízos para diferentes setores da economia e para o cidadão”, diz o comunicado da prefeitura, que ressalta que a continuidade das manifestações prejudica ainda mais a população.