Ulbra adia data de vestibular presencial devido a greve dos caminhoneiros

A reitoria da Ulbra informou que vai transferir a data do seu vestibular presencial 2018/2 nos campi do Rio Grande do Sul para o dia 10 de junho. As provas seriam realizadas neste domingo, dia 27. A decisão ocorre diante da paralisação dos caminhoneiros, que afeta o abastecimento de produtos e a disponibilidade de gasolina.

Já para o Vestibular EAD, as novas datas foram transferidas do dia 26 de maio para o dia 9 de junho (sábado) e do dia 27 de maio para o dia 10 de junho (domingo).

A universidade informa que somente nos polos próprios de EAD da Ulbra no Norte e Centro-oeste, as datas permanecerão sem alteração.