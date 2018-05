Ufrgs suspende aulas em razão do desabastecimento; maioria das privadas mantém

Amanda Jansson Breitsameter

Atualizada às 19h15min.

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) decidiu suspender suas aulas nesta sexta-feira (25) e no sábado (26) em todos os campi de Porto Alegre e no Campus Litoral Norte.

A decisão foi anunciada nesta quinta-feira (24), após problemas no trânsito da Capital depois da operação especial dos ônibus , que passaram a fazer viagens de hora em hora fora do horário de pico. As aulas da noite desta quinta-feira (24) foram mantidas, mas a universidade pediu a compreensão dos professores em relação aos alunos que não pudesse comparecer.

Entre as privadas, a Feevale também informou que está, considerando a paralisação dos caminhoneiros e suas consequências no deslocamento dos estudantes, as aulas serão suspensas nesta sexta-feira e no sábado.

Outras universidade, como Unisinos, Pucrs, UniRitter e ESPM-Sul anunciaram que vão manter as aulas e demais atividades acadêmicas e administrativas normalmente, mas avisam que os alunos que não conseguirem comparecer não serão prejudicados, bastando entrar em contato com o coordenador de seu curso ou justificar a falta.