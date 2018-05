Prazo para renovação de contratos no Fies acaba nesta sexta-feira

Termina, nesta sexta-feira, o prazo para renovação do contrato do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do primeiro semestre. O fundo ajuda a bancar os estudos de matriculados em cursos superiores não gratuitos, com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação.

Os estudantes precisam validar, por meio do sistema SisFies, as informações que constam nos pedidos encaminhados previamente pelas instituições de ensino. No caso de alteração nas cláusulas do contrato, o beneficiário precisa levar a nova documentação ao Banco do Brasil ou à Caixa Econômica Federal. A previsão é que cerca de 1,1 milhão de financiamentos passem pelo processo de renovação.