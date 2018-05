Justiça manda instalar banheiros químicos no Largo do Paissandu

A Justiça Federal em São Paulo determinou, nesta quinta-feira, a instalação de banheiros químicos no Largo do Paissandu, onde estão acampados, desde o início do mês, desabrigados após o incêndio e desabamento do Edifício Wilton Paes de Almeida. A prefeitura de São Paulo informou que cumprirá a decisão antes do prazo determinado, de até 48 horas.

O texto da liminar diz que a disponibilização dos banheiros "não se trata de incentivar a permanência de pessoas em condições insalubres, mas sim de assegurar, provisoriamente, um mínimo existencial a vítimas de uma tragédia". Autoras da ação contra o município, as defensorias públicas do estado de São Paulo e da União solicitam, também, que seja fornecido às famílias um imóvel adequado e o pagamento de auxílio-moradia por tempo indeterminado, além de itens de necessidade básica e a garantia de que não ocorram remoções forçadas.

De acordo com a prefeitura de São Paulo, um total de 152 pessoas que ocupavam o prédio se apresentaram, e 139 começaram a receber o auxílio-moradia, pelo período de 12 meses. No primeiro mês, o valor pago é de R$ 1,2 mil, passando a R$ 400,00 no período subsequente.