Estações de transbordo poderão armazenar mais lixo durante greve

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) emitiu, nesta quinta-feira, uma nota técnica autorizando os municípios gaúchos a armazenar quantidades de lixo acima da capacidade em suas estações licenciadas de transbordo. A medida, de caráter emergencial, é consequência da paralisação dos caminhoneiros, que prejudica a condução dos resíduos até suas destinações finais. A autorização vale por tempo indeterminado.

Conforme a Fepam, a decisão busca minimizar os impactos ambientais causados pela dificuldade de transporte, sendo uma solução que evita a disposição em locais inadequados, como beiras de rios e terrenos baldios.

A Fepam também autorizou o aterro sanitário da Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos, em São Leopoldo, a operar 10% acima da capacidade licenciada até o final do mês. A mudança é uma alternativa para os municípios que, mesmo com dificuldades de abastecimento, consigam transportar seus resíduos até o aterro. Caso considerem ter condições operacionais, outros locais licenciados para o descarte podem solicitar uma licença semelhante.

Em Porto Alegre, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana alertou que o movimento dos caminhoneiros afetará a coleta. Como a BR-290, que leva até o aterro sanitário de Minas do Leão, está bloqueada, a capacidade de armazenamento na estação de transbordo da Lomba do Pinheiro está no limite. Até o fim de quinta-feira, era analisada a possibilidade de dispor os resíduos, de forma provisória, em uma outra área na mesma região. Com a escassez de combustível, também estava sendo estudada a diminuição temporária na coleta seletiva.