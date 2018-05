Gaúchos enfrentam manhã mais fria do ano

O Rio Grande do Sul teve o amanhecer mais congelante do ano nesta quinta-feira. De acordo com a MetSul Meteorologia, nove cidades gaúchas tiveram mínimas abaixo de zero, com destaque para São José dos Ausentes, onde os termômetros marcaram gelados -4,5 graus. Trata-se da temperatura mais baixa registrada no território gaúcho em 2018. Soledade (-3,8 graus), São Francisco de Paula (-3,1) e Vacaria (-2,6) foram outros municípios que tiveram mínimas abaixo do esperado para a época do ano. Porto Alegre também teve a noite mais fria do ano. Segundo o Sistema Metroclima, o bairro Lami registrou 3,5 graus, e houve geada fraca em algumas áreas da Capital.

Tradicionalmente menos extremas, as medições do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontaram a mínima estadual em 0,1 grau, em Quaraí. A máxima, de 22,1, ocorreu em Santa Rosa. Houve ocorrência de geada forte nos municípios de Bom Jesus e Caxias do Sul, com situações mais moderadas em Cambará do Sul, Lagoa Vermelha, Passo Fundo, Pelotas e Uruguaiana. Na Capital, o Inmet verificou temperaturas entre 6,6 e 18,8 graus.

Para os próximos dias, os gaúchos podem esperar tardes um pouco mais amenas, mas é bom manter as cobertas ao alcance e os aquecedores ligados na tomada. Uma área de alta pressão segue atuando sobre o Sul do Brasil, garantindo momentos gelados até, pelo menos, o começo da semana que vem. Nesta sexta-feira, ainda há possibilidade de geada nos Campos de Cima da Serra, e a mínima pode ficar em torno dos 3 graus em algumas regiões. O frio vai lentamente dando trégua no sábado e no domingo, mas sair da cama de manhã cedo seguirá difícil, com mínimas em torno dos 9 graus no domingo. Por outro lado, aberturas de sol devem garantir clima mais ameno no decorrer do dia, com máximas que podem chegar aos 28 graus.

A situação em Porto Alegre deve seguir a mesma linha. O Inmet prevê nevoeiro ao amanhecer, mas temperaturas aumentando até o fim da tarde, com queda acentuada ao anoitecer. Na sexta-feira, a mínima fica em torno dos 8 graus, não passando dos 20 durante o período de sol.

O frio também castigou o restante da Região Sul do País. A mínima identificada pelo Inmet foi no Paraná, com -1,4 grau em General Carneiro.