Propostas para o Instituto de Educação Flores da Cunha saem dia 29 de maio

A abertura dos envelopes com as propostas para retomada das obras de restauração completa do Instituto de Educação Flores da Cunha, em Porto Alegre, será realizada na próxima terça-feira, às 10h, na Central de Licitações do Estado (Celic). Marcada, inicialmente, para o dia 10 de maio, a data teve que ser alterada devido a um pedido de informações sobre o edital feita por uma empresa.

A reforma do Instituto de Educação, histórica escola da Capital, está parada desde a rescisão com a construtura Porto Novo Empreendimentos, em agosto do ano passado, mas as intervenções vinham atrasadas há meses antes do encerramento do contrato. O instituto é uma das 715 escolas da rede estadual que passam por reformas atualmente. Com recursos provenientes do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) e do Tesouro do Estado, o investimento, que também inclui a construção de oito novas escolas indígenas, contabiliza R$ 102 milhões.