Greve só irá terminar se a redução dos combustíveis for publicada em lei, afirma Abcam

As manifestações nas rodovias entram no quarto dia em todo o país e afetam serviços essenciais FERNANDO FRAZÃO/ABR/JC

A Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam) informou na manhã desta quinta-feira (24) que o movimento de paralisação da categoria só terminará quando a redução de impostos dos combustíveis for publicada no Diário Oficial da União (DOU). A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa da entidade que mencionou que o movimento "não acredita mais nas promessas do governo" e que, por isso, a paralisação só terminará quando a decisão "virar lei".

Mais cedo, o presidente Abcam, José da Fonseca Lopes, havia dito em entrevista à Rádio Eldorado que as manifestações poderiam ser suspensas nesta tarde, desde que o projeto que prevê zerar a PIS-Cofins sobre o óleo diesel fosse aprovado pelo Senado. Líderes do movimento terão encontro com a cúpula do governo federal às 14h no Palácio do Planalto.