Mobilizações dos caminhoneiros chegam ao quarto dia nas rodovias

As manifestações de caminhoneiros entram no quarto dia, voltando a afetar rodovias do Rio Grande do Sul e de diversos estados do País. Os protestos permanecem em mais de 30 cidades gaúchas. A Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam) informou que a greve só vai terminar quando a redução de impostos nos combustíveis for publicada no Diário Oficial

Nas rodovias estaduais, de acordo com levantamento do Comando Rodoviário da Brigada Militar divulgado no começo da manhã, há paralisações em Passo Fundo, Vila Maria, Coxilha, Getúlio Vargas, Erval Grande, Nonoai, Três Palmeiras, Marau, Ronda Alta, Espumoso, Trindade do Sul, Tapejara, Sertão, Ibirubá, Casca, Candelária, Encruzilhada, Agudo, Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires, Bossoroca, Taquari, Sobradinho, São Sebastião do Caí, Capivari do Sul, Montenegro, Caxias do Sul, Santo Antônio da Patrulha, Viamão, Gravataí, Osório, entre outras.