Porto Alegre terá menor circulação de ônibus por conta da falta de combustível

Com exceção dos horário de pico, ônibus circularão de hora em hora em Porto Alegre MARCELO G. RIBEIRO/Arquivo/JC

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) anunciou mudanças na circulação do transporte público de Porto Alegre nesta quinta-feira (23). Em razão da falta de combustível, provocada pela greve dos caminhoneiros, os ônibus só circularão normalmente de manhã até às 8h30min e à tarde, das 17h às 19h30min. Nos demais horários, as viagens serão de hora em hora. A tabela de circulação dos coletivos durante a noite ainda não foi definida, e será divulgada ao longo do dia.

A decisão foi tomada após reunião entre a a direção da EPTC, representantes da Carris, da Associação dos Transportadores de Passageiros (ATP) e dos Consórcios de ônibus.

Segundo a EPTC, as lotações funcionarão normalmente.

O prefeito Nelson Marchezan Jr (PSDB) comentou a decisão na rede social Twitter, afirmando que ela foi tomada "para que o serviço seja prestado por mais tempo".