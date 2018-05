Metástase atinge 30% das mulheres com câncer de mama

Suzy Scarton, de São Paulo

Medo, tristeza, sensação de impotência, insegurança. Essas foram as palavras escolhidas por mulheres com câncer de mama e por seus familiares para descrever o sentimento ao receber a notícia de que a doença, da qual muitas já se consideravam curadas, havia se espalhado para outros órgãos. O câncer de mama metastático atinge 30% das mulheres que são diagnosticadas com a neoplasia. No Brasil, esse tipo de tumor é o mais frequente entre mulheres, com 60 mil novos diagnósticos por ano, dos quais 14 mil acabam em óbito, segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca). Porto Alegre - a capital com os índices mais altos - registra 127 casos de câncer de mama por mil mulheres a cada ano.

A noção, amplamente difundida, é de que, quando a doença evolui para metástase, a morte será uma questão de tempo. No entanto, no caso do câncer de mama metastático, os avanços da medicina fizeram com que essa sobrevida fosse estendida. "Recentemente, uma paciente e eu comemoramos bodas de prata. São 25 anos de tratamento de câncer de mama metastático", contou o presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e médico do Centro Paulista de Oncologia e do Hospital Israelita Albert Einstein, Sérgio Simon.

Para avaliar o impacto do diagnóstico nas mulheres e nos familiares delas, a empresa farmacêutica Pfizer encomendou uma pesquisa, realizada pelo instituto Provokers com a consultoria de Simon, intitulada "Câncer de mama metastático: a voz das pacientes e da família". Os dados foram apresentados na semana passada, em São Paulo. O levantamento envolveu 170 pacientes e 240 familiares de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém, Curitiba e Porto Alegre. As pacientes com câncer de mama metastático, que se espalhou para o pulmão, para os ossos, para o fígado ou para o cérebro, possuem entre 18 e 65 anos, pertencem às classes sociais A, B e C e passam por atendimento público ou privado.

Os resultados mostram que o sofrimento relatado por quem recebe o diagnóstico - 72% - é estendido a familiares - 88% -, geralmente maridos ou filhos. "Quando recebo uma paciente com câncer, preciso fazer um diagnóstico não só dela, mas também do ambiente familiar em que está inserida. O bem-estar da família deve ser incorporado no manejo do adoecimento crônico", descreveu a psicóloga do Hospital Sírio-Libanês Paula Kioroglo.

Mesmo assim, os familiares representam a principal fonte de apoio. Em 29% dos casos, o parceiro ou a parceira foi quem desempenhou esse papel; em 28%, foram os filhos; e em 19%, a mãe. Irmãos, amigos e ex-maridos também apareceram nos relatos.

Além de suporte, o núcleo familiar se torna uma motivação para a maioria das pacientes, que querem viver para continuar cuidando da família (92%) e ser fortes para dar apoio à família (89%).