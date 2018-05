Protesto de caminhoneiros chega ao terceiro dia no Rio Grande do Sul

Pelo terceiro dia seguido, os motoristas de caminhão seguem as mobilizações nas estradas do Rio Grande do Sul. Na manhã desta quarta-feira (23), quase 40 cidades registravam protestos, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Somente o tráfego de veículos de carga é interrompido.

Nas rodovias federais, os protestos ocorrem em Camaquã, Erechim, Mato Castelhano, Lagoa Vermelha, Caseiros, Passo Fundo, Carazinho, Ijuí, Butiá, Pantano Grande, São Gabriel, Uruguaiana, Frederico Westphalen, Pelotas, Palmeira das Missões, Santa Rosa, Itaqui.

Já nas estradas estaduais, os atos ocorrem em mais de 20 cidades gaúchas, de acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar. São elas: Estrela, Encruzilhada do Sul, Venâncio Aires, Taquari, Santa Cruz do Sul, Flores da Cunha, Caxias do Sul, Santo Antônio da Patrulha, Viamão, Gravataí, Taquara, Capivari do Sul, Araricá, São Sebastião do Caí, Montenegro, Espumoso, Tapejara, Casca, Coxilha, Marau, Pontão, Ronda Alta, Getúlio Vargas, Tapejara e Ibirubá.

Manifestante é atropelado em Três Cachoeiras

Um manifestante que participava do protesto dos caminhoneiros foi atropelado em trecho da BR-101, na altura de Três Cachoeiras, no Litoral Norte do Estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a vítima cruzou a via e foi atingida por um carro que viajava de Viamão para Içara, em Santa Catarina.

O manifestante teve a perna fraturada e foi encaminhado para atendimento em hospital de Torres. O motorista do carro disse que não conseguiu desviar a tempo.