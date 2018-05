MEC autoriza novo campus da Feevale em Campo Bom

A universidade Feevale, sediada em Novo Hamburgo, recebeu do Ministério da Educação (MEC) um parecer favorável ao credenciamento de seu terceiro campus. A nova unidade fica em Campo Bom, em um prédio doado pela prefeitura do município, junto ao Feevale Techpark, e pleiteava o reconhecimento há cerca de três anos.

A ratificação da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres), ligada ao MEC, indica que há condições para o credenciamento do campus e também dos cursos de graduação a serem ofertados. O Conselho Nacional de Educação (CNE) também homologou a criação do novo polo.

A partir de agora, a universidade aguarda a publicação de uma Portaria do MEC para dar início às atividades em Campo Bom. Estão previstas para o local, por ora, a oferta de graduações de Medicina Veterinária e Engenharia Biomédica.

A reitora da Feevale, Inajara Vargas Ramos, comemorou a avaliação da Seres e do CNE. “Em breve poderemos iniciar as atividades no Câmpus III que, para nossa satisfação, foi autorizado com a mesma autonomia que temos para a sede e para o Campus I. Isso significa que não precisaremos pedir autorização ao MEC para a oferta de cursos, ocorrendo essa necessidade apenas para a Medicina Veterinária, em razão de não termos nenhum curso ofertado e reconhecido nesta grande área do conhecimento”, explica Inajara.

Com 48 anos de atividades, a universidade atende a cerca de 19 mil alunos em mais de 50 cursos de graduação e tecnológicos em seus dois campus de Novo Hamburgo.