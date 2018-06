Deivison Ávila

Morar e trabalhar tendo como pano de fundo o Guaíba é o sonho de muitos porto-alegrenses. E a funcionária pública Tatiana Mafessoni conseguiu reunir as duas coisas. Do alto de seu apartamento, no 11º andar de um prédio da rua Silveiro, no coração do bairro Menino Deus, ela conta que o convívio diário com a vista acabou virando hobby. "Meus amigos questionavam por que eu não criava um Instagram para registrar fotos do pôr do sol, já que é só isso que tinha no meu perfil", explica. Resolveu seguir os conselhos e deu início ao @pordosolpoa.

Mesmo em uma manhã levemente cinzenta, com um sol tímido, a vista é deslumbrante ao longo dos seis metros de janela virados para o Guaíba. Tatiana conta que a família se mudou para lá há um ano e meio, mas que sempre conviveu olhando para o lago. Ela e o marido vieram de Passo Fundo há 15 anos e, por casualidade ou destino, sempre moraram com vista para o Guaíba.

"Primeiro, moramos na Luiz Afonso, na Cidade Baixa, onde tínhamos apenas um cantinho de vista. Depois, já no Menino Deus, na rua Rodolfo Gomes, também olhávamos para o Guaíba. Agora, aqui, dá para acompanhar todo o pôr do sol", diz, explicando que, com a aproximação do inverno, o astro rei se põe bem no centro da janela da sala. No verão, desaparece em meio ao Beira-Rio. Como a família é de gremistas, ela fala, em tom de brincadeira, que nem olha muito para o estádio do rival.

Mesmo que não exatamente à beira do lago, a família aproveita os arredores para fazer piqueniques no Parque Marinha do Brasil. "O meu marido, Tiago, convive ainda mais com o Guaíba do que eu. Ele pedala pela orla até a Tristeza", ressalta. A funcionária pública lembra de uma frase que ele sempre fala para quem chega e elogia a vista do local: "Não compramos um apartamento, compramos uma vista".

A pequena Letícia, de cinco anos, filha do casal, também acompanha o lago, do seu jeito - a menina se encanta com os passeios noturnos da embarcação turística Cisne Branco. "Como o barco está todo iluminado à noite, a Letícia fica acompanhando e nos mostrando. A vista noturna também é bem bacana, repleta de luzinhas", observa.

Após passar parte do dia com a vista de casa, Tatiana anda alguns quilômetros e chega ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, onde trabalha. "A sala em que trabalho, no oitavo andar, é de frente para o lago. Mesmo que eu não queira, o Guaíba está ali", brinca.