10ª Maratona Digital acontece neste final de semana

Para empreendedores e empreendedoras que querem se aprimorar em Marketing Digital, neste final de semana a Maratona Digital chega à sua décima edição em Porto Alegre. De 1º a 3 de junho, no Novotel Porto Alegre Três Figueiras (Avenida Soledade, nº 575, bairro Três Figueiras), acontecem 18 workshops focados em dar dicas práticas para expandir ferramentas, estratégias e potencializar negócios no ambiente digital.

O evento começa com palestra do organizador do evento e CEO da Fabulosa Ideia, Rafael Terra, que acaba de chegar de uma imersão no Vale do Silício, para falar de Empreendedorismo e Marketing. Leitores do GeraçãoE podem se inscrever com 30% de desconto neste link: bit.ly/maratonadigitalGE