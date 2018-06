Como planejar uma equipe para a Copa do Mundo

A Copa do Mundo de Futebol já toma conta das rodas de conversas. Mas, para as empresas, essa euforia se mistura com uma preocupação: o que fazer para que os colaboradores possam participar deste evento, assistindo os jogos da seleção canarinho sem prejudicar a produtividade?

Para o diretor executivo da Bazz Operações em Recursos Humanos, Celso Bazzola, são necessários cuidados. "A empresa deve se planejar dentro de seus princípios e valores para que possa oferecer aos funcionários alternativas para assistir os jogos do Brasil. Caso contrário, poderá sofrer com a desmotivação, desgaste da imagem, faltas e absenteísmo."

Isso significa que a produtividade da sua equipe poderá diminuir em dias de jogo se não houver planejamento de calendário e ações que visem unir equipes para o evento. O primeiro passo para a empresa é considerar esse fato, ao planejar os projetos e serviços, calculando as horas ajustadas e evitando, assim, deixar prazos e entregas pendentes. Uma coisa é certa: dois jogos da primeira fase acontecerão durante horário de expediente convencional. A estreia será em um domingo, mas o segundo jogo será em uma sexta-feira, dia 22 de junho, às 9h. O terceiro jogo, em uma quarta-feira, dia 27, às 15h.

Se o Brasil continuar o caminho até o título, serão, ainda, dois ou três jogos em horário de expediente, tudo dependerá da posição do País na primeira fase. "As empresas possuem algumas alternativas se quiserem fazer o recomendável, que é permitir que os funcionários assistam aos jogos. A primeira é liberar os funcionários durante o dia ou no período do jogo, podendo negociar ou não essas horas por meio de bancos de horas se houver o acordo. A segunda é, desde já, criar um acordo de compensação dessas horas de forma antecipada, e uma terceira possibilidade é criar um ambiente corporativo para assistir ao jogo e integrar equipes."