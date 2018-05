Brasileiros que empreendem pelo mundo

Eles têm duas coisas em comum: são brasileiros - do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rondônia, São Paulo, Goiânia - e empreendedores pelo mundo, em Portugal, Irlanda, Alemanha, China, Austrália, México, Indonésia e Estados Unidos. Contamos, a seguir, histórias de pessoas que saíram das suas cidades sem nada ou quase nada para buscar um sonho e descobriram caminhos para empreender ou que encontraram no exterior a chance de ampliar seus negócios. Estes brasileiros pelo mundo mostram que os motivos e segmentos podem variar, mas a intenção de conquistar seu espaço, entender regras no país de destino e não parar de inovar são lá fora, como aqui, o que faz toda a diferença.

