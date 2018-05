Tênis que fazem projetos andarem

Numa é um projeto de empreendedorismo social situado em Novo Hamburgo que produz tênis autorais e reverte parte da renda com as vendas para algum projeto local.

A marca surgiu pelo desejo dos sócios Laura Prodanov e Thiago Breda, ambos com 24 anos, de criar uma marca própria de calçados e ajudar quem precisa. Com o amadurecimento das ideias, a Numa ganhou corpo e nasceu em janeiro de 2018. E, atualmente, ela conta com seis colaboradores.

Qualquer pessoa pode sugerir iniciativas para serem contempladas pela Numa através do site da empresa. O projeto é analisado, orçado e a marca cria o número exato de peças necessárias para arrecadar os fundos para apoiar a causa, cobrir os custos e obter uma margem de lucro. Atualmente, a Numa comercializa uma coleção para apoiar a Associação de Assistência em Oncopediatria, a AMO Criança.

O dinheiro arrecadado será usado para comprar uma unidade móvel para a associação desenvolver ações de divulgação de sintomas do câncer infantil. A AMO Criança também atende a região do Vale do Sinos.

GeraçãoE - Como surgiu a Numa?

Laura Prodanov - De uma ideia que tínhamos de fazer uma marca de tênis, eu e o outro sócio, Thiago, e pensando também em envolvermos projetos sociais e ONGs. Foi uma ideia construída aos poucos, com muitas referências de marcas já existentes, leituras e pesquisas. Logo em seguida fomos contatando pessoas que já conhecíamos para nos ajudarem a criar a Numa, e tivemos muita sorte em encontrar pessoas que acreditam que nem a gente. Ela existe oficialmente desde janeiro de 2018.

GE - A marca atua em projetos apenas no Vale do Sinos e região?

Laura - Por enquanto, sim, mas no futuro breve queremos expandir.

GE - Como funciona a escolha dos projetos abraçados pela empresa?

Laura - Por indicação de todo tipo de pessoa. Selecionamos projetos que são sérios e trabalham com causas em que acreditamos e que estão alinhadas com a Numa.

GE - A Numa busca uma forma sustentável, lucrativa e socialmente engajada. É difícil conseguir unir esses três pilares?

Laura - Na verdade, não. Tudo flui de forma bastante natural, pois esses três pilares não estão somente na marca, e sim em todo mundo que faz parte dela.

GE - Como é feita a publicidade dos projetos em andamento?

Laura - Temos estratégia, sim, principalmente no Facebook e no Instagram. Blogueiros, cartazes pela cidade, flyers, boca a boca.

GE - Há um projeto para lançar loja física? Seria na região do Vale do Sinos mesmo?

Laura - Não, pelo menos por enquanto. Pensamos mais em nos unir a lojas físicas e on-line multimarcas já existentes.

Gostou da Numa?

Então, assista em www.geracaoe.com ao vídeo que a marca produziu para apresentar a ideia.